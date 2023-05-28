الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحذير من البيئة لأصحاب الأمراض الصدرية: "لا تتواجدوا فى الهواء الطلق"

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أهابت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمواطنين "كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية" تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

ووجهت الوزيرة- بحسب بيان، اليوم الأحد- بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة للوزارة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى تلقي غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة كل شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى (19808).

وبحسب البيان تشير التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، إلى وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح جنوبية غربية، على أن يبدأ التحسن التدريجي، غدًا الإثنين، حيث يتغير اتجاه الرياح إلى الشمالية الغربية.

الدكتورة ياسمين فؤاد الرمال والاتربة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الامراض الصدرية أصحاب الأمراض الصدرية القاهرة الكبرى والوجه البحرى القاهرة الكبرى والوجه

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