الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بالعاشر من رمضان والسادات في مزاد علني

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 5 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م٢ : 45 م٢)، بالسوق التجارية بالقطعة رقم 2/1 بالمجاورة 78 بالحي الـ11 بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م2 : 102 م2)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م2: 119  م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع المحال والصيدليتين، يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 بمقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع الوحدات المهنية والإدارية، يوم الإثنين الموافق 10/7/2023، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

10 وحدات المهندس أشرف فتحي محمود المهندس اشرف فتحى العاشر من رمضان الشروط والمواصفات السوق التجارية السوق التجاري جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة السادات جهاز مدينة العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الكويت تحتضن اجتماع مجلس وزراء "أوابك"

صفحات الغش الإلكترونية تزعم تداول اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية.. ويفتتح عددًا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة حكومية بـ40 مليار جنيه

وزير الإسكان: بدء تنفيذ الطرق والمحاور بالمناطق المضافة للعبور الجديدة والشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟