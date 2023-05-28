الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الأتراك يريدون الإصلاح الاقتصادى بشكل عاجل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التركية

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأتراك يريدون الإصلاح الاقتصادي بشكل عاجل، لافتًا إلى أن كبار السن الأكثر إقبالًا على التصويت مع فتح لجان الاقتراع.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاعات الشباب التركي تبحث عن التجديد في هذه الانتخابات، ويركز على الاستقرار السياسي ورفع الأجور.

من جانبه، أوضح المراسل أن ولاية هاتاي تشهد عودة لنازحين للإدلاء بأصواتهم، إذ أن إعادة الإعمار بعد الزلزال أهم مطالب الناخب التركي.

الانتخابات الرئاسية التركية 

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كليتشدار أوغلو، بعد أن فشل كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

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