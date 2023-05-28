الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم .. الحكم في مقتل سروجي سيارات بالخانكة

محاكمة
محاكمة

تصدر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، الحكم في قضية مقتل سروجي سيارات على يد نجار مسلح، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، قد أحال المتهم نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مايو الماضي، قتل المجني عليه "م. ل"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحًا ناريًا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجني عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقي مصرعه وتم ضبط المتهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

الدائرة الرابعة جنايات بنها سروجى سيارات نجار مسلح محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة

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