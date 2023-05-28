الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": حضور مكثف للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التركية (فيديو)

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أكد عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حضورًا مكثفًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية.

وقال، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه رغم أن تركيا تشهد للمرة الأولى جولة ثانية من الانتخابات التركية منذ سنوات عديدة، إلا أن المواطنين يقفون في "طوابير"، للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف: "كثافة أعداد الناخبين ستحسم الجدل حول من يحكم تركيا الفترة المقبلة".

وبدأت مراكز الاقتراع في تركيا فتح أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، حسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كليتشدار أوغلو، بعد أن فشلا كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

تركيا انتخابات تركيا الانتخابات الرئاسية التركية الأتراك القاهرة الإخبارية

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