تفاصيل فستان والدة رجوى آل سيف خطيبة ولى العهد الأردنى

كشفت المصممة السعودية هنيدة صيرفي التي صممت فستان رجوى السيف المخصص لحفل الحناء الذي أقامته قبل الزفاف، عن نظرة خلف الكواليس لفستان آخر صنعته لهذه المناسبة.

وابتكرت هنيدة صيرفي أيضًا مظهرًا لوالدة العروس عزة السديري مستوحى من الثقافة السعودية، وتم تصميم الفستان الغني باللون الأزرق المخضر والمكون من قطعتين والمزين بتطريز ملون خصيصًا للسديري.

وكتبت المصممة وهى تشارك في إلقاء نظرة على عملية التصميم على "إنستجرام": "الإلهام مستوحى من الفن السعودي التقليدي للقط العسيري، المعروف باسم المجناب، مصنوع من الكريب ويعكس الفستان ذو القطعتين الأناقة الثقافية مشبعًا بأنماط هندسية وعناصر زخرفية ونقوش مطرزة يدويًا".

ويتميز التصميم بتطريزاته بخيوط الحرير بدرجات مختلفة من الأحمر والأزرق والأخضر، وهو مستوحى من ألوان الطبيعة في الثقافة المحيطة بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وابتكرت المصممة أيضًا مظهر العروس وهو فستان من قطعتين من الحرير الأبيض، يُعرف باسم صحابي، ثوب يتميز بخرز ذهبي متشابك يرسم صورة تجمع الثقافات الأردنية والسعودية معًا. تم إنشاء الفستان ثلاثي الأبعاد من خلال مزيج من الحرير والخيوط المعدنية وخيوط القصب التقليدية، واحتوى الفستان على نخلة المملكة العربية السعودية الشهيرة وسبع نجوم، مما يرمز إلى نجمة الأردن ذات السبعة نقاط.

في حديثها لصحيفة The National في وقت سابق من هذا الأسبوع كشفت صيرفي أنها تلقت المكالمة أولًا من السديري قبل شهرين ونصف وسألت عما إذا كان بإمكانها تصميم مظهر العروس لحفل الحناء الذي أقامته قبل زفافها، والذي استضافته الملكة رانيا في عمان.

وأول ما سألته هل ستستطيع في هذا الوقت القصير صنعه أجابت بالتأكيد "لدينا فريق قوي وجمعنا كل قواتنا معًا لتحقيق أهدافنا.. كنت ممتنة للغاية لتلقي مكالمتها الهاتفية.. من هناك بدأت الرحلة، وكانت رحلة رائعة وجميلة".

عادةً ما يستغرق صنع فستان مثل الذي صنعه فريق Serafi للسيف ما يزيد على 2000 ساعة ولا يقل عن 6 أشهر، ومع ذلك تمكن الفريق من التجمع والانتهاء في حوالي 750 ساعة، "فريقنا رائع كان الجميع مخلصين للغاية وعملنا بجد بكل حب وشغف لهذه المناسبة".

ومن المقرر أن يتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين الخميس المقبل في حفل سيقام في قصر زهران في عمان.