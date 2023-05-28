الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تقرر إخراج مئات الموظفين الألمان من البلاد اعتبارا من 1 يونيو المقبل

روسيا
روسيا

أوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أنه سوف يتعين على مئات من موظفى الخدمة المدنية الألمان والموظفين المحليين فى المؤسسات الألمانية الذين يعملون ويقيمون في روسيا مغادرة البلاد أو فقدان وظائفهم خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على أوامر من الكرملين.

 

وأوضحت القناة أن القرار الصادر عن وزارة الخارجية الروسية "يعني أنه اعتباراً من 1 يونيو المقبل، سيكون هناك حد أكثر صرامة لعدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا إرسالهم إلى روسيا أو توظيفهم هناك، سواء في سفارتها الروسية أو في المؤسسات النشطة في مجالات الثقافة والتعليم".


ونقلت القناة عن صحيفة "زود ويتشه تسايتونج" الألمانية وصفها هذه الخطوة بأنها "إعلان دبلوماسي للحرب من جانب موسكو".

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