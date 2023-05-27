المخرجة الفرنسية "ترييت" تفوز بالسعفة الذهبية فى مهرجان "كان"

فازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييت، السبت، بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلمها أناتومي أوف إيه فول.

وتدور أحداث فيلم "تشريح جثة" خلال جزء كبير من أحداثه في قاعة المحكمة.

وأصبحت ترييت ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وبدأت فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي في 16 مايو الجاري.

وتتميز الدورة الحالية بأنها منظمة دون أي إجراءات احترازية خاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، بعكس آخر 3 دورات للمهرجان.

تتصدر البوستر الرسمي لهذه الدورة الفنانة الفرنسية كاثرين دينوف، بصورة ملتقطة لها من كواليس تصوير فيلم "La Chamade" في عام 1968 بشاطئ بلدة بامبولون.

ترأس هذه الدورة من مهرجان كان السينمائي الألمانية إيريس كنوبلوك، وهي أول امرأة تتولى إدارة هذا الحدث منذ انطلاق فعالياته للمرة الأولى في سنة 1939.

وعُرض الفيلم التاريخي "Jeanne du Barry" في حفل الافتتاح، ويجسد في أحداثه شخصية لويس الـ15 النجم جوني ديب، في أول ظهور فني له عقب أزمته الأخيرة مع طليقته آمبر هيرد.

وشارك جوني ديب بطولة هذا العمل الممثلة مايوين، التي تولت بنفسها كذلك إخراج الفيلم.

وحصل النجم مايكل دوجلاس على السعفة الذهبية الفخرية، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ76.

كما حصد النجم العالمي هاريسون فورد السعفة الذهبية، وقال في وقت لاحق: "تأثرت جدًا من هذا التكريم، يُقال إنه عندما تقترب من الموت، ترى شريط حياتك أمام عينيك. وقد شاهدت ذلك بالفعل في هذه اللحظة أمام عيني.. نعم شاهدت جزءًا كبيرًا من حياتي ولكن ليس كل حياتي".