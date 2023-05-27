السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومى للبحوث الفلكية" يكشف موعد التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة

الكعبة
الكعبة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة، قائلًا: "إن هذه الظاهرة ليست نادرة، وإنما تتكرر على مدار العام، سواء للشمس أو للقمر".

وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المسألة ليست لها علاقة بالتقديس أو شيء خاص، لافتًا إلى أنه تتم الاستفادة منها فلكيًا في التدقيق في حساباتنا الفلكية. 

وتابع: "عندما نرجع بالذاكرة للخلف، فإن المصريين القدماء كانوا بارعين في حساب تعامد الشمس على بعض المعابد، في أوقات معينة، وأصبح متاحًا حاليًا كيفية حساب تعامد الشمس".

وأوضح أنه بالنسبة لموعد التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة، فإنه من المهم جدًا لحساب توقيت الصلاة، خاصة صلاة الظهر، حيث إن التعامد يتم وقت صلاة الظهر. 

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