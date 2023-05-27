الرئيس الروسى: موسكو ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم السبت، أن روسيا ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج تقمع أي هوية.

وقال بوتين "بالنسبة لروسيا الآن، وبشكل أساسي، هو وقت تقرير الذات، والكفاح من أجل الحق في أن نكون أنفسنا".

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع تافريدا الفني في القرم "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

الرئيس الروسي: كل ما يتعلق بروسيا يتم إلغاؤه وحذفه من تراث الحضارة

وأوضح الرئيس الروسي أنه بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإن موسكو تعي بشكل أكثر وضوحا، قائلا "نحن لا نحتاج إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بوقاحة من الخارج، والتي تقمع أي استقلالية وأصالة في التنمية، بالنسبة لنا، الآن في الواقع هو وقت تقرير المصير والنضال من أجل الحق في أن نجسد أنفسنا".

ولفت بوتين إلى أن الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن قد وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية.

وأشار بوتين إلي أن كل ما يتعلق بروسيا يتم إلغاؤه وحذفه من تراث الحضارة، وبالتالي، فإن مثل هذه الشخصيات تعاقب أولا وقبل كل شيء نفسها وتحرم شعوبها ومواطنيها من فرصة لمس روائع حقيقية.

وأكد بوتين أن للثقافة الروسية رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة قالت أيضًا إنها اعترضت صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات مدى أقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي