وكيل "تعليم بورسعيد" تجتمع برؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

اجتمعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، برؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية في نادي المعارف الرياضي.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره، ومراجعة الإعدادات الفنية ومستوى تجهيزات الاستراحات وتوفير سبل المعيشة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ووجهت وكيل أول الوزارة رؤساء اللجان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش، والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

وطالبت عبد السلام، الجميع بضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على أي مشكلات قد تطرأ لوضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحان بعيدا عن أي توتر.

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