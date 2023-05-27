نقيب القراء: غناء الشيخ ممدوح عامر "أمر عذاب" تصرف لا يليق

قال الشيخ محمد الحشاد، نقيب القراء، إن الشيخ ممدوح عامر "راجل طيب"، ويحبه على المستوى الشخصي، ولكن الفيديو المُتداول للشيخ اليوم وهو يغني "أمر عذاب وأحلى عذاب" تصرف خاطئ ولا يليق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "بحب الشيخ ممدوح لكن اللى حصل بعد صلاة الجمعة مش عارف بسببه من الاتصالات، وكنت في البداية فاكر أن الشيخ غلط في القرآن بعد كثرة الاتصالات التي تلقيتها".

وأردف: "الشيخ ممدوح عامر وزملائه من القراء اللي الناس حاطينهم في منزلة معينة وينظروا لهم نظرة معينة، وأنا شخصيًا لما شوفت الفيديو قلت لا يليق الشيخ ممدوح يعمل كده".

ولفت إلى أنه يخشى على الشيخ ممدوح عامر من هذا الهجوم، وأن يتأثر الناس، ولكنه لو تلقى دعوة في فرح شقيق الشيخ ممدوح كان سيحضر ويشاركه الفرح.

وتابع: "مش ممنوع على الشيخ يفرح وهو بشر، ولكن انا خايف على القراء والمنزلة بتاعتهم، والشيخ ممدوح يعلم أنه بقدر استطاعتي أدعم إخواني القراء وما من باب خير إلا وأطرقه حبا فيهم".