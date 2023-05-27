استجابة لدعوة الرئيس.. الحوار الوطنى يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم الأربعاء المقبل

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري في اجتماعه اليوم السبت، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك: "سيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر".

يأتي ذلك استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.