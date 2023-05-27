السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين "الأعلى للأثار" يكشف مفاجأة بشأن الاكتشاف الكامل لسر التحنيط ويصرح: الآن نستطيع

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن سر التحنيط تم معرفته بالكامل، لافتًا إلى أنه في 10 فبراير عام 2006م، تم اكتشاف معمل لمواد الترميم ومواد التحنيط موجود في وادي الملوك داخل مقبرة.

وأضاف الوزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه بعد عامين، تم اكتشاف الأواني التي كان بها الزيوت العطرية الذي كان يستخدمها المصري القديم، معقبًا: "اليوم نؤكد على الأدوات التي استخدمها المصري القديم من أعشاب، وكتان، وغيرها وجدناها جميعًا في الورشتين، الورشة الآدمية والورشة الحيوانية".

وأكد الدكتور مصطفى وزيري: "نستطيع أن نعمل عملية تحنيط شريطة أن الجلد لابد أن يكون بمعزل عن الهواء حتى لا يحدث أي نوع من التفاعل الكيميائي، ويتم التجفيف تماماً كما فعلها المصري القديم".

وعن حقيقة امتلاكنا للدقة التي نستطيع من خلالها أن نعمل بها التحنيط، قال: "طبعاً، نفس المواد التي استخدمت من أملاح، أعشاب، الزيوت العطرية الذي استخدمها المصري القديم، ووجدنا المواد والأدوات المكتوب من خلالها أسماءها باللغة المصرية القديمة بالخط "الهيروغليفي" نقدر نعملها تماماً بشرط أن تكون ملفوفة لفًا جيدًا، بلفائف كتانية وألا تكون مكشوفة للهواء، حتى لا يحدث تفاعل كيميائي. 

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