المطرب محمود العسيلي يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية "خطيرة"

يضع المطرب محمود العسيلي اللمسات الأخيرة على أحدث أعماله الغنائية بعنوان “خطيرة” والذي يطرحها على طريقة الفيديو كليب ويقوم بتصويرها خلال الفترة الحالية، على أن يطرحها بموسم عيد الأضحى المقبل.

واقترب العسيلي على الانتهاء من تصوير كليب “خطيرة” وهي من كلمات مصطفى ناصر، وتوزيع رامي سمير، وألحان محمود العسيلي، ومن إخراج حمدي بدر.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وكانت آخر حفلات محمود العسيلى، في موسم الصيف في الساحل الشمال ومدينة العلمين الجديدة، وقدم محمود العسيلى خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا بعد إطلاقها منها "مجنونة، تبات ونبات، اوعى تخاف، سهلة وبسيطة، وجع الهوى، انا وانتى" وغيرها من الأغاني.

وطرح العسيلى يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.