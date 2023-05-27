فى ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على زيجات سيدة الشاشة العربية

في مثل هذا اليوم.. ولدت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وتحديدًا في 27 مايو عام 1931، إذ ولدت في إحدى مدن الدقهلية في مصر، حسب سجلها المدني، لكنها وحسب تصريحاتها ولدت في حي عابدين في القاهرة.

وبدأت فاتن تعلقها بالفن عندما كانت في السادسة من عمرها عندما أخذها والدها معه لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض في مدينتها، وكانت الممثلة آسيا داغر تلعب دور البطولة في الفيلم المعروض، وفازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر وأرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم «يوم سعيد» (1940).

وتزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات الأولى كانت عام 1947، من المخرج عزالدين ذوالفقار، والثانية كانت عام 1955، من الفنان الكبير عمر الشريف، والثالثة من الدكتور محمد عبدالوهاب عام 1975.

الزواج الأول

فى عام 1947، تزوجت فاتن حمامة من المخرج عزالدين ذوالفقار أثناء تصوير فيلم أبوزيد الهلالي، وأسسا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة 1954، وظلّت وحتى آخر أعمالها وجه القمر (2000) صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات.

وفى عام 1954، انفصلت عن المخرج عزالدين ذوالفقار، وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف.

الزواج الثانى

تزوجت فاتن حمامة من الفنان الكبير عمر الشريف، بعد فيلم «صراع في الوادي»، حيث كان الفيلم يحتوى على قُبلة تجمع بين البطلين، ووافقت وقتها فاتن على المشهد، وبعد الانتهاء من تصوير العمل وعرضه أعلن الشريف إسلامه، وتزوج منها واستمر زواجهما إلى عام 1974.

الزواج الثالث

فى عام 1975، تزوجت فاتن حمامة من دكتور الأشعة الدكتور محمد عبدالوهاب عام 1975، وعاشت معه في هدوء حتى وفاتها.