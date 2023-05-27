ريم كمال.. اكتشفها الشاعر عبدالوهاب محمد وقدمت برنامج «الموسيقى العربية» خلفًا للدكتورة رتيبة الحفنى

نجوم الأوبرا المصرية (1)

مع اقتراب التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل، برئاسة الدكتور خالد داغر وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. أحد أهم الأحداث الفنية التي يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، كل عام، كما ينتظره عشاق الموسيقى والطرب الأصيل وكبار النجوم من مصر والوطن العربي بأكمله، وكذلك مطربو ومطربات الأوبرا باعتباره وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر ويعتبرونه طريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي العريق.

وبهذه المناسبة «الدستور» يلقى الضوء فى تقارير منفصلة على نخبة من مطربي ومطربات الأوبرا الذين ينتظرهم الجمهور من العام للعام، من بينهم المطربة «ريم كمال» التى عشقت الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافرها، واختارت أن تشق طريقها بشكل رسمي وممنهج عندما تقدمت لاختبارات الإذاعة المصرية عام 1992، وكان عمرها 16 عامًا، ووقفت أمام لجنة ضمت أساتذة كبارًا من ملحني العصر الذهبي، من بينهم عبدالعظيم محمد وحلمى بكر ومحمد سلطان.

ـ اكتشفها الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، وقدمها للإذاعي الكبير وجدي الحكيم، الذي تبناها وقدمها في العديد من حفلات أضواء المدينة.

ـ انضمت ريم، إلى فرقة القومية العربية فى بداية التسعينيات، وتحديدًا عام 1993، وتدربت مع فرقتى سليم سحاب وصلاح غباشي، ودرست الغناء الشرقي، ومن هنا استطاعت حفظ المقامات العربية الأصيلة.

ـ تعلمت أصول الغناء مستعينة بألحان كبار الملحنين أمثال زكريا أحمد والقصبجى والسنباطى وغيرهم، وقد أُعجبت كثيرًا فى بداية مشوارها بصوت أسمهان التى كانت طفرة فى عالم الغناء وقتها، وتميزت بغنائها لكوكب الشرق أم كلثوم.

ـ حصلت ريم، على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية، وماجستير في التأليف الموسيقي وتعد حاليا للدكتوراه في نفس القسم.

ـ أسست فرقتها الخاصة «روائع النغم» للموسيقي العربية منذ عام 1995 والتي تقدم حفلاتها على مسارح دار الأوبرا وخارجها.

ـ شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والمحافل العالمية بأغاني أم كلثوم وأسمهان مثل مهرجان ستوكهولم للاحتفال بذكرى أم كلثوم لعدة سنوات.

ـ كما شاركت في مهرجان الدار البيضاء للأغنية الجائزة الأولى، مهرجان الأغنية في تركيا، ومهرجان الأغنية في البوسنة، ومهرجان الأغنية العربية في أبوظبي.

ـ شاركت فى مهرجان الموسيقي العربية، في عدة دورات، على المسارح المختلفة بدار الأوبرا المصرية، وكذلك مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء منذ بداياته، مهرجان قلعة قايتباي بالإسكندرية وغيرها.

ـ شاركت في لجان تحكيم في القاهرة والبحرين والسعودية والقاهرة.

ـ قدمت ريم، برنامج الموسيقى العربية في التليفزيون المصري خلفًا لمقدمته الدكتورة القديرة الراحلة رتيبة الحفني، التى قامت أيضًا بتأسيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عام 1992.

ـ أحيت ريم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية العام الماضي، وما زالت الفنانة ريم كمال مُلهمة بتقديم أغاني الزمن الجميل من أجل المحافظة على التراث الغنائي المصري، وتم تكريمها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء العام الماضي.