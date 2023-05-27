السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين: لا توجد محسوبية أو انتقائية فى حجوزات المصايف

الكاتبة الصحفية دعاء
الكاتبة الصحفية دعاء النجار

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط، أنه لا توجد محسوبية أو انتقائية فى حجوزات المصايف أو الرحلات، وكل ما يتعلق باللجنة يسير بشفافية وبشكل معلن أمام الجميع، سواء ما يتعلق بمواعيد الحجز أو الأسعار أو اللجنة بصفة عامة.

وأوضحت "النجار" أن ما حدث فى حجوزات مصيف بانوراما خطأ غير مقصود ويتم التحقيق فى الشكاوى المقدمة وتم تحويل الموظف المسئول للتحقيق. 

وأشارت إلى أنه تصحيحًا لهذا الخطأ تم الإسراع فى زيادة عدد الوحدات المصيفية حتى يتمكن جميع الزملاء من الحجز، لافتة إلى أن اللجنة تسعى منذ التشكيل الجديد للمجلس فى التسهيل على الزملاء وأسرهم وتذليل كل العقبات أمامهم لا حرمانهم من حقهم فى الحصول على مصيف أو رحلة كما يردد البعض. 

وشددت أن اللجنة تتحمل المسئولية كاملة أمام الزملاء فى حالة حدوث أى خطأ، وأنه سوف يكون هناك إعلان تكميلى بالوحدات الجديدة فى قرية بانوراما حتى يتمكن الزملاء من الحجز وقضاء مصيف سعيد دون أية مشكلات.

الصحفيين الوحدات المصيفية الوحدات الجديدة تحمل المسئولية مجلس نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين

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