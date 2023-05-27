السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"البغددة" أول تعاون بين جوزيف عطية وعزيز الشافعى

جوزيف عطية
جوزيف عطية

يخوض النجم اللبناني جوزيف عطية، تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية، والتي تعيده للجمهور المصري، حيث يتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الأولى.

وانتهى جوزيف مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة  بعنوان "البغددة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبدالمنعم، من إنتاج شركة ستار سيستم بلبنان.

طرح اليوم التيزر الدعائي الأول للأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في تمام الساعة السادسة مساءً ومن المقرر طرحها خلال أيام على كافة المنصات الموسيقية المختلفة واليوتيوب.

آخر أعمال جوزيف عطية

يذكر أن عطية قد طرح مؤخرًا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كان آخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" وهي من كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.

جوزيف عطية عزيز الشافعي البغددة وسام عبد المنعم ستار سيستم

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