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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة مطروح: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات "التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، السياحة والفنادق، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، التربية الرياضية بنين، علوم البترول والتعدين، التربية النوعية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي".

وتابع الدكتور مصطفى النجار مع عمداء الكليات، انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وكذلك ضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين؛ لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم، مشيرًا إلى أن نتائج الامتحانات سوف يتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح.

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