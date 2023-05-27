قبل مباراتى سيراميكا والوداد| كولر يطلب تقريرا عن حالة المصابين فى الأهلى

اجتمع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي مع الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي لاستعراض تقرير شامل عن المصابين وموقفهم فى ظل ضغط المباريات، حيث سيواجه سيراميكا الاثنين المقبل وبعدها الوداد المغربي فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول، أن طبيب الفريق أكد في تقريره أن محمد الشناوى سيعود مع نهاية الشهر الحالى وفى جميع الاحوال هو موقوف ولا يزال يستكمل برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة بشد فى عضلة السمانة بينما يعانى الحارس الثانى على لطفى من آلام فى العضلة الخلفية دفعته لمغادرة مباراة انبى وهناك محاولات لتجهيزه للنهائي بعد استبعاده من مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا .

وأضاف، أن أبوعبلة أكد لكولر إن كهربا وحسين الشحات وعبدالمنعم ورأفت خليل يمكنهم المشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى وتم وضع برنامج لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

وكان محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حصل على جائزة رجل ‏مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من ‏الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

وسجل أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ46 من زمن المباراة، فيما أضاف عمرو ‏السولية الهدف الثاني من ضربة جزاء.‏

في المقابل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏