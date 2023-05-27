السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الخطيب" يصدر فرمانا فى الأهلى بمنع الحديث عن نهائى دورى الأبطال

الخطيب
الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منع الجهاز الفني ولاعبي الفريق من الحديث عن نهائي بطولة أفريقيا في الوقت الحالي والتركيز في مباريات الدوري.

وأبلغ الخطيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بقرار منع الحديث عن نهائي بطولة إفريقيا بسبب الحفاظ علي تركيز اللاعبين  وعدم تشتيت أذهانهم.

وكشف مصدر مسئول، أن عقوبة اختراق الحظر الإعلامي 100 ألف جنيه وفي حالة عدم الاستجابة للقرار سيتم حرمان أي لاعب أو مسئول من الجهاز الفني من الحصول علي مكافأة البطولة الافريقية.

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن عبدالحفيظ طلب من اللاعبين ضرورة التركيز في التعليمات وعدم ضياع مجهود الموسم االجاري خاصة أن الكأس علي أعتاب الحصول عليه بشرط عدم الإنشغال بأي أمور خارج المستطيل الأخضر.

وكان  السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  قال إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وأوضح، أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب. 

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق  اليوم، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات. 

وأكمل: «لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير».

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

البطولة الأفريقية سيد عبد الحفيظ رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب نهائي دوري الابطال

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