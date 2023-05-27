السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أمطار رعدية".. الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يهتم الكثير من المواطنين عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة عبر “جوجل”، بالبحث عن درجات الحرارة، وحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الأحد حالة من عدم الاستقرار، مع وجود تقلبات جوية، ويصاحب هذه الحالة نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "وسيكون هناك فرص للأمطار شديدة ومتفاوتة في بعض المناطق الجمهورية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لأنه من المتوقع أن نتأثر غدًا بامتداد منخفض موسمي موجود على البحر الأحمر، منخفض سطحي وأيضًا منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ويصاحب هذه السحب فرص لسقوط الأمطار، وستكون خفيفة لمتوسطة، ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية".

وأضافت أنه سيكون هناك أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، والتي متوقع أن تصل إلى السيول في سيناء، لافتة إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية ستكون أقل حدة وتأثيرًا في درجات الحرارة لكن ستظل معها الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات الجنوب، وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ودافئة أغلب فترات النهار، وبالنسبة لفترات الليل ستكون أجواء معتدلة تمامًا.

الأجواء يوم الاثنين

ولفتت إلى أن يوم بعد غد الاثنين، سيكون بداية التحسن في الأحوال الجوية، وستبدأ فرص الأمطار تنحصر فقط في المناطق الجنوبية، في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض المناطق من جنوب البلاد، وعلى مدار هذا الأسبوع ستكون درجات الحرارة ما بين 30 و32 درجة حرارة مئوية خلال فترة النهار، وخلال فترة الليل ستكون ما بين 21 و23 درجة، وستكون أجواء حارة في النهار، ومعتدلة ليلًا، وستكون الأجواء ربيعية بدايًة من يوم الاثنين.

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