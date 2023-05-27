إزالة وإيقاف 20 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا
واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بالقرى والأحياء، وتمكنت من رصد وإزالة 20 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان قام برفقة قسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات اليوم، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 18 سهما بعزبة الحكيم التابعة للوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائي.
كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية تله اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء سور مخالف بمساحة قيراط و12 سهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف بحضور محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله كما قام قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل، برصد وتنفيذ إزالة فورية لخمس حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية منها 4 حالات أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهم وحالة متغير بمساحة 80 متر حيز عمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير كما واصل قسم التنظيم والمتغيرات بحى وسط إيقاف أعمال مخالفة وإزالة فورية بالعقار ١١٣ و١١٤ بشارع التجارة بنطاق حى وسط وتم التحفظ على مواد البناء وإحالة المخالف للنيابة العامة بحضور محمد عبد العظيم رئيس الحى.
وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة وزراعة بمساحة ١٠٦٥ م ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات وذلك في حملة برئاسة محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ، وبحضور حسن إسماعيل رئيس قرية بنى أحمد الغربية.