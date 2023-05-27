السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: استقبلنا 150 ألف سوداني بجانب 5 ملايين آخرين يتم معاملتهم كمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التبعات الإنسانية للأزمة في السودان تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، إن مصر استقبلت حتى الآن حوالي 150 ألف سوداني، بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني يتم معاملتهم كمواطنين.

ودعا الرئيس السيسي الوكلات الإغاثية لتقديم الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتثنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور تجاه المواطن السوداني.

ولفت إلى أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان عبر جهود الاتحاد الإفريقي وكذلك مواصلة التنسيق مع الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الانسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع السوداني المتدهور.

عبد الفتاح السيسي السودان مجلس السلم والأمن الأفريقي

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