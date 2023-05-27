السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكيلو بـ 195 جنيها.. "التموين" تضخ اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

لحوم سوادنية
لحوم سوادنية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية في بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من اليوم السبت 27 مايو، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو على أن يتم توزيعها وفقا لجداول زمنية محددة لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

ورصدت "الدستور" مدى تواجد اللحوم السودانية في عدد من المجمعات الاستهلاكية وحجم الإقبال عليها من قبل المواطنين، ويقول محمد مبارك، أحد المسئولين عن المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ صباح اليوم السبت، وهناك توافد من قبل المواطنين على المجمع لشراء اللحوم السوداني التي تم ضخها من قبل وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية والتي بمرور الأيام سوف يتهافت عليها المواطنين بسبب سعرها المميز وجودتها العالية.

ومن جانبه؛ أوضح طارق عبد المجيد، أحد المسئولين عن المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك توجه كبير من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية في المجمعات الاستهلاكية لتكفي احتياجات المواطنين، لافتا إلى إقبال المواطنين منذ صباح اليوم على اللحوم السودانية لشراء كميات تكفي موسم عيد الأضحى المبارك.

وأشاد العديد من المواطنين بمبادرة وزارة التموين بضخ كميات من اللحوم السودانية بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية وتوفير الكيلو الواحد بـ195 جنيها، وهو ما يرحم المواطنين من جشع وغلاء التجار وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل مستمر ومبالغ فيه.

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