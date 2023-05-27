السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الصرف بالرى تدشن تطبيق "Water Net" للهواتف الذكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة لميكنة كل الخدمات، وتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك عن حالة جميع المصارف والمجارى المائية على مستوى المحافظات، بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة من الهدر، إضافة إلى متابعة كل محطات صرف المياه المنتشرة على شبكة الري بهدف تحديد إدارة توزيع المياه وفقًا للكميات المتاحة واللازمة.

فى ذات الإطار، عقد الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم السبت، اجتماعًا مع فريق عمل الإدارة المركزيه للمعلومات والتوثيق بالهيئة، بهدف استعراض ومناقشة ما تم إنجازه في مجال ميكنة إدارة منظومة الصرف باستخدام التطبيقات والخرائط الرقمية حفاظًا علي كميات وموارد المياه وتوزيعها وفقًا للاحتياجات.

متابعة توفير المياه بالمصارف والمجارى المائية 

كما استعرض رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، خدمات تطبيق Water Net بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية الذي يقدم خدماته لجميع منتسبي الوزارة، إضافة إلى استلامه نسخة من ألبوم خرائط الإدارات العامة للصرف الذي تم إنتاجه من خلال قاعده المعلومات الجغرافية بالهيئة، وأيضًا شهادة التسجيل والإيداع لتطبيق Water Net للهواتف الذكية الصادرة من مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.

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