السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بتزوير عقود لاعبين مع إيقاف تنفيذ العقوبة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها وذلك بتهمة تزوير  محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ج. ت" وآخرين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 5 عقود لاعب كرة قدم محترف مبصومين بخاتمي لاتحاد المصري لكرة القدم، نادي سموحة، إنبي باسمي المتهمين الأول والثاني، وخطاب منسوب صدوره لنادي سموحة ممهور بخاتمي الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي سموحة يفيد قيد المتهم الأول به، إفادة منسوبة لنادي انبي مبصومة بخاتمي الاتحاد المصري، ونادي إنبي تفيد قيد المتهم الثاني به، كارنية منسوب للاتحاد المصري لكرة القدم خاص بالمتهم الرابع وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه إنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات المزورة المراد اثباتها فقام بملء بياناتها وبصمها بأختام مقلدة على غرار الأختام الصحيحة لجهات حكومية مذيلًا آخرها بتوقيع عزاه زورًا إلى الموظف المختص فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة في إفادة منسوبة لنادي إنبي باسم المتهم الثالث وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهات وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فقام بملء بياناتها وبصمها بأختام مقلدة على غرار الأختام الصحيحة لجهات حكومية مذيلًا آخرًا بتوقيع عزاه زورًا إلى الموظف المختص فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الحبس سنة مع الشغل المستشار حسن فريد المصاريف الجنائية

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