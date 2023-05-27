تنسيقية شباب الأحزاب: من الضرورى أن يكون لدى مصر وزير استثمار

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت في الحوار الوطني مجموعة من الأوراق والتوصيات، مثل تحليل الواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية.

وأضاف نجاتي، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "التنسيقية طلبت قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار، لرصد سبب عدم خروج الحوافز الضريبية والاستثمارية فيه بالعوائد المتوقعة".

وتابع: "قدمنا على تعديل لقانون الضريبة العقارية لأنه يمثل عبئًا على المستثمرين، وبخاصة المستثمر الصناعي، كما قدمنا توصية لخفض كمية الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر وطالبنا بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة من أجل زيادة التصدير وهو ما سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي والحصيلة الضريبية".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة من 2004 حتى 2007 شهدت أعلى معدل نمو اقتصادي وكان لمصر هيئة استثمار ووزارة استثمار، مشددًا على أن وزارة الاستثمار ما زالت قائمة وحقيبة يتولاها رئيس الوزراء بخلاف مهامه.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة وجود وزير للاستثمار، قائلًا: "مصر تخطط لاستقبال المشروعات العملاقة مثل الهيدروجين الأخضر والمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، ويحب المستثمر العالمي مقابلة مسئول حكومي، ومن الصعوبة أن يحصل رئيس الوزراء على وقت لمقابلة كل هؤلاء المستثمرين، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يكون لدى مصر وزير استثمار".