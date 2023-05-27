السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب: من الضرورى أن يكون لدى مصر وزير استثمار

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت في الحوار الوطني مجموعة من الأوراق والتوصيات، مثل تحليل الواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية.

وأضاف نجاتي، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير  يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "التنسيقية طلبت قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار، لرصد سبب عدم خروج الحوافز الضريبية والاستثمارية فيه بالعوائد المتوقعة".

وتابع: "قدمنا على تعديل لقانون الضريبة العقارية لأنه يمثل عبئًا على المستثمرين، وبخاصة المستثمر الصناعي، كما قدمنا توصية لخفض كمية الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر وطالبنا بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة من أجل زيادة التصدير وهو ما سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي والحصيلة الضريبية".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة من 2004 حتى 2007 شهدت أعلى معدل نمو اقتصادي وكان لمصر هيئة استثمار ووزارة استثمار، مشددًا على أن وزارة الاستثمار ما زالت قائمة وحقيبة يتولاها رئيس الوزراء بخلاف مهامه.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة وجود وزير للاستثمار، قائلًا: "مصر تخطط لاستقبال المشروعات العملاقة مثل الهيدروجين الأخضر والمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، ويحب المستثمر العالمي مقابلة مسئول حكومي، ومن الصعوبة أن يحصل رئيس الوزراء على وقت لمقابلة كل هؤلاء المستثمرين، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يكون لدى مصر وزير استثمار".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطنى وزير استثمار وزارة الاستثمار قانون الاستثمار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟