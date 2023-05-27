أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

قررت نقابة القراء والمشايخ العمومية، برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، فحص الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر وهو يرقص ويؤدي أغنية لأم كلثوم في أحد الأفراح، ما أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، على مقطع الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه القارئ الشيخ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، وهو يغني بأحد الأفراح للسيدة أم كلثوم- قائلًا: "أصدرنا بيانًا استنكرنا فيه فعل الشيخ ممدوح عامر بسبب كثرة الاتصالات التي تلقيناها، زي ما يكون ممدوح طالع الفضاء، فاضطرينا نصدر البيان عشان الناس تعرف إن النقابة قايمة بدورها".

وتابع الشيخ محمد حشاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «أنا لا يمكن لي الإفصاح عن أي قرار من المقرر أن يتم اتخاذه ضد الشيخ ممدوح عامر، من يحق له هذا هو المستشار القانوني، لذا تم إحالة الواقعة له ليفحصها وننتظر منه قرارا فيها».

وأوضح: "ننتظر قرار المستشار القانوني إيه، واللي نقدر نخدم فيه ممدوح هنخدمه فيه"، مضيفًا: "الشيخ ممدوح عامر كان فى فرح أخوه الصغير وجايب ناس بتغني وناس بتعيد زي سلو بلدنا، يبقى الطبيعي يجيب كرسي ويقعد برا على الباب، والمشايخ تقعد حواليه، زي ما إحنا بنعمل، وزي ما أنا جوزت ولادي".

الشيخ ممدوح عامر

وردًا على حديث القارئ الشيخ ممدوح عامر بأن الفرح كان للأقارب والجيران، قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء: «الشيخ ممدوح مبيقعدش ياكل غير لما حد يصوره، فهو عارف ومدرك جيدًا أن هناك تصويرًا، والتصوير هو اللي جابله الأذية».

وأضاف: "الشيخ ممدوح لو عايز يخدم نفسه ينزل اعتذار بإنه مكنش يقصد ذلك، ليخفف غضبة الناس عليه، ويكون له سند في النقابة، هنقول والله الراجل اعتذر، وهيكون القرار الصادر ضده من النقابة خفيف، واللي إحنا نستطيع نخفف وطأة هذا الموضوع هنعمل اللازم، ومش هنتأخر".