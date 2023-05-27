السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة 500 جرام حشيش فى مدينة بدر

حشيش
حشيش

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته 500 جرام من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها والتربح منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات التحريات الشروق وبدر الكسب الغير مشروع المتهم الشروق

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