أقوال والدة طفلة توفيت بقطع فى الرقبة فى حلوان: كانت بتلعب قدامى

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال والدة طفلة توفيت إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقالت الأم إن ابنتها عمرها يبلغ 6 سنوات، وأثناء لهوها في المنزل، سقطت على زجاجة مدببة فأصيبت بجرح قطعي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة خاصة أنها كانت معها في المنزل، وقدمت الزجاجة التي تسببت في الحادث، وجارٍ فحص سبب الوفاة من الطب الشرعي.

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، أثناء اللهو أمام منزلها بمنطقة عرب غنيم دائرة قسم حلوان، حيث سقطت الفتاة على قطعة زجاجة مدببة مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من مستشفى النصر يفيد استقبال طفلة تدعى إيمان هشام، 6 سنوات، مصابة بجرح غائر في الرقبة، وتوفيت أثناء عمل إنعاش قلبي لها.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.