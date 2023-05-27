وكيل التعليم بالوادى الجديد: لا شكاوى أثناء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات بشأن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في يومها الأول.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير سير حسن مع التزام الجميع بكل القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز 24 استراحة على مستوى المحافظة بأفخم الأثاث والمستلزمات المعيشية والتي تليق بمكانة المعلم.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية، التي انطلقت، اليوم السبت، داخل ١٣ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، يؤديها ٢٣٤٤ طالبًا وطالبة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز اللجان لتوفير سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية أعمال الامتحانات لحظيًا بالمراكز، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى قد ترد بما يضمن سير الامتحانات بيسر وسهولة.

ويؤدي الامتحانات ١١٧٨ طالبًا بالتعليم الصناعي، و٨٥٥ بالتعليم الزراعي، و٣١١ بالتعليم التجاري.