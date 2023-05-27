السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": لقاء مع ممثلي النقابات العمالية بقنا والأقصر لتعزيز علاقات العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لقاءً مع النقابات العمالية بمحافظتي قنا والأقصر، بمقر المديرية بالأقصر بحضور سيد حامد رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وعبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حسين محمد رئيس اللجنة للعاملين بالوزارة لمديريتي قنا والأقصر، ورؤساء اللجان النقابية وممثليها، وذلك في إطار جهود المديرية لتعزير علاقات العمل والحوار الإجتماعى مع اطراف منظومة العمل والإطمئنان على تنفيذ أحكام قانون العمل وتوفير حقوقه والوفاء بواجباته على كلاً من طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن.

وأوضح هشام محمد عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، في تقريره للوزارة، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى دور وزارة القوي العاملة متمثلة في المديرية وما تقوم به من إنجازات تواكب عالم الرقمنة والتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2023، وأهمية دور النقابات والعمل من خلال خطة مشتركة لتحديد التزامات طرفي العملية الإنتاجية، من عمال وأصحاب أعمال، والحرص على تعزيز علاقات العمل ودورها في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بجميع قطاعات العمل المختلفة.

وأكد مدير المديرية أهمية نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل الحفاظ على سلامة العامل والأفراد ومؤسسات الدولة، ومنوهاً إلى دور مفتشي العمل ومكاتب علاقات العمل ومكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة للتدريب عليها لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تم مناقشة بعض اقتراحات الحضور المطروحة في اللقاء أهمها الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص العمل نسبة (5%) لهم وزيادة ندوات التوعية لضمان التواصل الدائم بين كل الأطراف لتيسير المهام كما أثنى رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا على الدور والخدمات التي تقدمها الوزارة للمديرية للمواطنين من أبناء المحافظة.

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مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر النقابات العمالية اتحاد عمال الأقصر قانون العمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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