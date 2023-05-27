السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد "نتفيلكس": انتهكت التاريخ المصري بـ "كليوبترا السمراء"

نتفيلكس
نتفيلكس

تقدم عصام رفعت المحامي بالاستئناف العالي والمستشار القانوني لوزير الثقافة، ببلاغ للنائب العام ضد منصة نت فيلكس بجمهوية مصر العربية اتهامها بإرتكاب عدة مخالفات بسبب عرض مسلسل "كليوباترا"، حيث اتهمها بإباحة عرض المسلسل دون الحصول علي الموافقات الخاصة بمراجعة الفكرة الفنية وطريقة تجسيدها وعدم الحصول على موافقة وزارة الآثار ووزارة الثقافة في شأن تجسيد شخصية مصرية تاريخية وعدم الحصول على إجازة تصوير أعمال تحتوي على معالم أثرية ملك للعالم أجمع ولمصر الحق في الحفاظ عليها للعالم وليس لمصر فقط. 

وأوضح مقدم البلاغ، أن منصة "نت فيلكس" بجمهوية مصر العربية ارتكبت جريمة التعدي على الصورة الذهنية للأصول التاريخية التي تجعل العمل مصنف بأنه تزييف تاريخي من اجل الدراما وهو مايوجب الزام الشركة المنتجه وضع تنوية ان المشاهد والشخصيات مزيفه للاصول التاريخية الحقيقة مثل التصنيف العمري.

وأيضاً إهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية بالمخالفة للقانون وازرداء ثقافة الشعب المصري وموروثه الاثري والتراثي من الاجداد حتي اليوم، وأيضاً ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية وتزويرها بعمل فني تحت مسمي فيلم وثائقي لتزوير التاريخ وذلك وفقا لكتاب السيد الامين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي اصدر بيانا جاء نصه كالأتي: 

بالإشارة إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة "نتفليكس" عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم "الملكة كليوباترا" يوم 10 من شهر مايو القادم 2023م ، حيث تظهر فيه بطلته التي تقوم بدور الملكة "كليوباترا السابعة" بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والانثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية ( اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة. 

وأكد د. مصطفى وزيري أن حالة الرفض التى شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة "كليوباترا السابعة" والذي هو جزء هام وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل للحضارات الإفريقية ولأشقائنا فى القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.

منصة نت فيلكس مسلسل كليوباترا

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