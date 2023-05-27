مراسل "القاهرة الإخبارية": اشتباكات متقطعة بعدة مناطق فى السودان

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر الأحداث التي تشهدها الخرطوم، وأم درمان، لافتًا إلى أن الأوضاع مشتعلة اليوم في أم درمان.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن "العديد من المناطق في أم درمان تشهد عمليات عسكرية مشتغلة، وخاصة جنوب وغرب أم درمان، وكذلك المناطق المجاورة للخرطوم".

وأضاف أن "هناك اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مع عدم توقف لطائرات الاستطلاع التي لم تتوقف عن التحليق، منذ الفجر، ولكنها الآن متوقفة تمامًا".

وأوضح أن الخرطوم تشهد هدوءًا حذرًا، دون منطقة جنوب السوق العربي، والتي بها مطابع العملة السودانية، وهي قريبة من منطقة استاد الخرطوم، لافتًا إلى أن الهدنة في أيامها الأخيرة ومصيرها مجهول، حتى يتم تمديد الهدنة، حتى إن كانت شكليًا.