السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 491 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء الموسم

القمح
القمح

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، توريد ٢٩٠٠ طن و١٢٠ كيلو قمح، اليوم، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩١٠٥٩ طنًا، و٢٣٦ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أن يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على نحو 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

للصوامع والشون ضريبة القيمة المضافة صناعة الغذاء شون وصوامع صناعة خارجية خزين

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