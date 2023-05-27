السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يؤكد على عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهود مصر لإنهاء الأزمة في السودان تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة بما فيها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. 

وأضاف السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، أن جهود مصر تستند إلى عدد من المحددات والثوابت أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان.

وأوضح أن جهود مصر تستند إلى وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد الرئيس السيسي، أن مصر هي الأكثر تأثرًا بالأزمة في السودان والأكثر حرصًا على إنهائها في أسرع وقت، مشددًا على أن مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.

السيسى: النزاع فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين

وأشار السيسى إلى أن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، متابعًا: "دورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق بينهم".

وتابع: "مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة".

واستكمل: "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب".

كما دعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الدعم للسودانيين.

السيسي الأزمة السودانية حل الأزمة السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الإخبارية

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