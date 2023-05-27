حبس 3 متهمين بحوزتهم 5 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.150 كجم، وكمية من مخدر الشابو، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدوائر أقسام الشرطة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وألقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.150 كجم وكمية من مخدر الشابو ومبالغ مالية و2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيقات.