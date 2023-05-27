التحقيق في تحرش عامل دليفري بفتاة أجنبية في العجوزة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام والدة طفلة لطالب بمدرسة ثانوي ويعمل بأحد المحلات التجارية في العجوزة، بالاعتداء على صغيرتها خلال توصيله أحد الطلبات داخل عقار بالمنطقة المذكورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة، تضمن ورود بلاغا من ربة منزل أربعينية تحمل جنسية دولة عربية، وبرفقتها نجلتها 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، أتهمت فيه طالب بمدرسة ثانوي تجاري ويعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة العجوزة بالاعتداء على ابنتها داخل عقار أثناء توصيله أحد الطلبات.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بالغ من العمر 16 عاما طالب بأحد المدارس الثانوي التجاري، ويعمل في أحدى الصيدليات بمنطقة العجوزة.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة القبض على المتهم وبمواجهته قرر قيامه بالدخول إلى العقار لتوصيل أحد الطلبات من الصيدلية لعميل في العقار الذي حررت عنه والدة الطفلة المحضر، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.