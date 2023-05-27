إصابة شخص في سقوط سقف على سقالة أثناء ترميم فندق بالإسكندرية

أصيب شخص إثر سقوط أجزاء من سقف واجهة إحدى الفنادق على سقالة بناء خاصة بأعمال تطوير وترميم، بمنطقة كليوباترا بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف الدور الأول على سقالة خاصة بأعمال تطوير وترميم بأحد الفنادق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، و رئيس حي شرق إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف على السقالة مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، اتجاه المتسببين في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة ورفع مخلفات الحادث، وأخطرت النيابة التحقيقات.



