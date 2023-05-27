السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تهنئ آية مدنى بتعيينها رئيسًا للجنة الخماسية بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وبطلة مصر السابقة في رياضة الخماسي الحديث، بمناسبة تعيينها من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، رئيسا للجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي لإعادة النظر في استحقاق اللاعبين "الروس والبيلاروسي" المحايدين للعودة للمنافسة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد بعد ترشيح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لها ممثلا عن مصر والقارة الإفريقية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخماسية، استجابة لتوصيات اللجنة الأوليمبية الدولية المنشورة في 28 مارس فيما يتعلق بحقوق الرياضيين المحظورين حاليا من المنافسة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كما أوصت اللجنة الأوليمبية الدولية بأن يكون أعضاؤها من الكفاءات الرياضية الذين يمتازون بالحيادية والنزاهة.

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