السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناخ زراعى: المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن الدولة تسعى للحفاظ على حق الأجيال القادمة من خلال إنشاء مشاريع خضراء جديدة، مثل مشاريع استصلاح الأراضي وتجريم البناء عليها.

وأضاف «أبوالمعاطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تحقيق رؤية مصر 2030 يحتاج إلى زيادة حجم التمويل الأخضر في المشروعات الخضراء، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى الحد من الانبعاثات التي تسبب تلوثا، وفي نفس الوقت إحداث تنمية وتقدم.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي أن المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة، والتوسع في الأراضي الزراعية، واستخدام طرق جديدة في تدوير المخلفات لتقليل الانبعاثات. 

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