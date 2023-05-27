السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تنظم "سلامتك تهمنا" للتوعية بالصحة المهنية في مطروح

القوى العاملة
القوى العاملة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل أمنة وذلك بمدرسة الحرية للغات بمدينة مرسى مطروح بحضور 20 موظف بالمدرسة، ومستشفى الأطفال التخصصي بمطروح، ومشاركة 30 من العاملين بالمستشفى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، لتطبيق الاشتراطات والاحتياطات للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل من خلال سلسلة من الفاعليات لرفع الوعي والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأفاد عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره للوزارة: “قامت إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية بتنظيم فاعليات مبادرة سلامتك تهمنا بمدرسة الحريات للغات، من خلال محاضرتين، قام مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الاولى كما قام مكتب مطروح بإلقاء المحاضرة الثانية، وذلك بهدف معرفة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب كيفية تنفيذ خطة الإخلاء للمدرسة فى حالة الخطر ودور كل فرد فى المدرسة لتأمين بيئة العمل، كما تم التأكيد على زيادة الوعى فى المنشآت التعليمية بوجه خاص لنقل ثقافة السلامة إلى أبنائنا الطلاب ليكونوا نواة داخل المجتمع لنشر هذه الثقافة حتى تصبح أسلوب حياة”.

وفي نفس السياق، أضاف مدير المديرية أنه استكمالاً لفعاليات المبادرة داخل المحافظة، تنظيم ندوة للتوعية بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح وبحضور 30 من العاملين بالمستشفى، شارك خلالها مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمود الحسيني مدير مكتب مطروح، ووفاء الدسوقي عطوة، بإلقاء محاضرات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتهدف المبادرة إلى معرفة المخاطر الموجودة في بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي نهاية المبادرة تم  تكريم إدارة المستشفى لحصولها على المركز الأول في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنية بيئة العمل مبادرة

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