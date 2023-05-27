السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: أنشيلوتي يضع هاري كين أولوية للتعاقد معه في الصيف

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية اليوم، مستجدات اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

وكانت تقارير أكدت بأن ريال مدريد وضع مركز رأس الحربة أولوية في تعاقداته الصيفية.

وقال تقرير صحيفة “آس” الإسبانية اليوم، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وضع كين كأولوية للتعاقد معه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن أنشيلوتي يرى بأن كين هو رقم “9” المثالي مع كريم بنزيما لهجوم الميرنجي الموسم المقبل.

ولعب كين صاحب الـ 29 عامًا موسمه الـ 13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية حيث احتل السبيرز المركث الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام حيث شارك في 434 وسجل 278 هدفًا.

ريال مدريد هاري كين كين توتنهام أنشيلوتي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"القوى العاملة": حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة وبرامج تدريبية بالوادي الجديد

نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟