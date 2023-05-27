تقرير: أنشيلوتي يضع هاري كين أولوية للتعاقد معه في الصيف

كشفت تقارير صحفية اليوم، مستجدات اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

وكانت تقارير أكدت بأن ريال مدريد وضع مركز رأس الحربة أولوية في تعاقداته الصيفية.

وقال تقرير صحيفة “آس” الإسبانية اليوم، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وضع كين كأولوية للتعاقد معه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن أنشيلوتي يرى بأن كين هو رقم “9” المثالي مع كريم بنزيما لهجوم الميرنجي الموسم المقبل.

ولعب كين صاحب الـ 29 عامًا موسمه الـ 13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية حيث احتل السبيرز المركث الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام حيث شارك في 434 وسجل 278 هدفًا.