"المقاولين الليبي": تحالفات مع شركات المقاولات المصرية بـ 15 مليار دولار

قال المهندس عبد الحق العرايشي نائب رئيس اتحاد المقاولين بالمغرب إن حجم المشروعات الضخمة في القارة تحتاج إلى مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، لافتا إلى أن ذلك يكون عن طريق تشجيع عمل شراكات بين الشركات الأفريقية فهي الطريق المؤهل للحصول على تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية، اليوم السبت، للاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء بالدورة الـ 18 المنعقد بمقرها بالقاهرة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف العرايشي، أن الأمر يحتاج أيضا إلى توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات من مؤسسات التمويل الأفريقية والعربية، وأيضا تطوير وهيكلة الشركات والارتقاء بقدراتها ورفع مستويات الكوادر الفنية والإدارية لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية ذات الإمكانات الكبرى والمدعومة من بلدانها.

وأشاد المهندس عبد المجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين الليبي بمساندة مصر ودعمها الفني والمادي للاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي والاتحاد الإسلامي للمقاولين.

15 مليار دولار قيمة المشروعات التي حصلت عليها الشركات المصرية في ليبيا

وأوضح المستشار عبد المجيد كوشير، أن شركات المقاولات المصرية فازت بعقود في دولة ليبيا قيمتها 15 مليار دولار موجه نصيحة للشركات المصرية الراغبة في الدخول بالسوق الأفريقي إلى ضرورة التحالف مع شريك ليبي وأن تكون مؤهلة فنيا ومادبا لتنفيذ المشروعات الكبرى خاصة وأن ليبيا ترحب بشركات المقاولات المصرية للعمل في السوق الليبية.

كما رحب ممثلو دول "الكاميرون وبينين وغانا" بعقد تحالفات وشراكات مع الشركات الأفريقية خاصة المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى والمهمة في دولهم، مطالبين الاتحاد الأفريقي بتوفير التدريب الملائم لشركاتهم للارتقاء بقدراتهم الفنية والإدارية.

"المقاولين الجزائري" يؤكد ضرورة التكامل للاستفادة بالمميزات النسبية بقطاع المقاولات

وقال المهندس رضا عزيز رئيس اتحاد المقاولين الجزائري إنه يجب التنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية والاستفادة بالمميزات النسبية لكل دولة خاصة في مجال البناء والتشييد حتى تستطيع القارة مواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات العالمية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين بتشاد المهندس إدريس صالح إنه يجب التركيز على مشروعات الطرق وتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، لافتا إلى حاجة دولة تشاد لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ومرحبا بدخول الشركات الأفريقية إلى السوق التشادي بدلا من الشركات الأجنبية.

ولفت المهندس عبده صالح دولة تشاد يجب علينا كدول أفريقية إلى أننا نعتمد على بعضنا البعض والمشاركة كأفارقة في مجال البناء والتشييد خاصة وأننا كدولة تشاد لدينا مشروعات كثيرة في الطرق والبنية التحتية.

مشروعات كبري في دول تشاد والكاميرون وغينيا وبوركينا فاسو أمام شركات المقاولات

وقال رئيس اتحاد المقاولين بدولة بوركينا فاسو إننا يجب علينا الاهتمام بالتعاون في تنفيذ المشروعات والتعاون في التدريب مشيدا بدور اتحاد المقاولين الأفريقي في التنسيق بين الاتحادات الأفريقية وتنمية وتطوير قطاع المقاولات الأفريقية.

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين بدولة غينيا كوناكري أنه يجب علينا المساهمة في تنمية دولنا بأنفسنا كي يكون خير القارة لأبنائها ويجب الاهتمام بالتدريب حيث هو مستقبل قارتنا الأفريقية.

وفي نفس الإطار، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين الوزراء وكبار المسئولين بأفريقيا من دول زيمبابوي وأنجولا وزامبيا للاطلاع على التجارب المصرية في مجال الإسكان والبني التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، وأبدى الجميع إعجابه بمستويات التنفيذ المتميزة، وتمت دعوة شركات المقاولات ومواد البناء المصرية إلى هذه الدول حيث اتفق على التعاون المشترك في مجال البناء والتشييد، وإقامة شراكات بين كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة، وإتاحة فرص التمويل خاصة في الإسكان والمقاولات.