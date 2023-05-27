السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة مصرية في كندا بنجاح عرضها المسرحي "يوسف الحالم"

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من ابناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، علي خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن‏ مدرسة "فلوباتير"، هي الأولى بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لافتة إلى أن طلاب المدرسة كانوا في زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية في اطار برامج الجيل الثاني والثالث ابناء المصريين بالخارج، التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأعربوا أنهم يشعرون أن مصر بيتهم الحقيقي على الرغم أن من ضمنهم الذي ولد بكندا ويزور مصر لأول مرة وهذا أمر يدعو للفخر ويؤكد مدى انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

كما هنأت الوزيرة مديرة المدرسة فيبي وصفي، والطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي علي انشاء مدرسه PCC في بدايه العام الدراسي المقبل 2023-2024.

السفيرة سها جندي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجر وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين وزيرة الدولة للهجرة وشئون

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