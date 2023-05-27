السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمال عوض: توجيهات القيادة السياسية بتحسين المعاشات محل إشادة دولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار، والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، وسط مشاركة أكثر من ٣٠ دولة إفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

وضم المنتدى متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات الضمان الاجتماعي الإفريقي والمنظمات الدولية لأكثر من 400 مشارك للتواصل وتحديد الحلول الاستراتيجية والعلمية لتحديات نظم التأمين الاجتماعي في إفريقيا.

القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أثناء استعراض التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بجلسة القمة الإقليمية، إن القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها، وتعمل علي إتاحة كل سبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014 وسط متابعة حثيثة لحظية للوصول إلى تحقيق حماية اجتماعية حقيقة لكل طوائف الشعب المصري، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، مما جعل من مصر نموذجًا للعديد من دول الجوار ومقصدًا لتبادل الخبرات والتجارب في ملف الحماية الاجتماعية.

وتابع عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مشاركتها الأولى في المسابقة التي تنظمها "الإيسا" قد حصدت جائزة التميز الخاصة بالابتكار وشهادة التقدير مع تنويه خاص في موضوع تحسين المعاشات في وقت الأزمات، كما حصلت الهيئة على أربع شهادات تقدير في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.. ميكنة المدفوعات والمصروفات، ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية، الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية".

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد نجحت في تحقيق منظومة الشمول المالي لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن.

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