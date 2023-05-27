السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

4 محاور لدعم قطاع التأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس

علاء الزهيري
علاء الزهيري

كشف الاتحاد المصري للتأمين أنه خلال ملتقى شرم الشيخ الخامس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 سيتم إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمخاطر، والتي منها على سبيل المثال ما يلي:
-  كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

-  تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام.

-  تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط.

-  السمات التي تساهم في نجاح شركة التأمين مستقبلا.

وأوضح المصري للتأمين خلال بيانه اليوم عبر نشرته الأسبوعية أنه من خلال النشرات التثقيفية التي يصدرها على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة في كافة النواحي المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها حتى يتسنى العاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم في نجاح سوق التأمين في القيام بالدور المنوط به والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. ولهذا دائما ما يقوم الاتحاد بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق أن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه يصف التقرير الخاص بالمخاطر العالمية أربعة عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية- من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.

كما أشار التقرير إلى أنه يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.

الكوارث الطبيعية القدرة على الصمود الطبيعية الشمول التأميني المخاطر العالمية المستدام المستجدات المساهمة

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