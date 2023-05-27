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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية “بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى، وعدد من البنوك المصرية” تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول".

ونظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول)، خلال الفتـــرة مـــــن (21 - 25/5/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة، لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة وزارة المالية البنك المركزي

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